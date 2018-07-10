



Заявления о поступлении в вузы принимаются с 12 июля - 10.07.2018 16:11

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что в электронных кабинетах абитуриентов появится возможность подавать заявления в выбранные вузы с 12 июля, то есть, с ближайшего четверга.

Перед формированием заявления рекомендуется максимально тщательно проверить всю внесенную информацию.

Так, речь идет о правильности расчета среднего балла аттестата, который абитуриентам необходимо считать и указывать самим, правильность указанных номером телефонов, а также загруженные файлы, среди которых - снимок, приложение к аттестату, документ о подтверждении регистрации в селе, если абитуриенту необходим сельский коэффициент при поступлении. До того, как было подано первое заявление о поступлении, необходимо тщательно проверить все данные и внести, если это необходимо, правки. После отправки первого заявления редактировать данные уже не получится.

Нередко случались такие моменты в предыдущие годы, когда абитуриенты загружали в поле для аттестата, к примеру, любые другие документы и фотографии, но вовсе не то, что нужно. Потому рекомендуется проверять заблаговременно все загруженные данные, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Прием заявлений в вузы продлится с 12 июля до 26 июля, вплоть до 18:00. Потому абсолютно нет необхоимости подавать заявления в первый же день. Кроме того, до 18:00 25 июля у абитуриентов есть еще возможность зарегистрировать электронный кабинет, если кто-нибудь еще не успел это сделать.

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