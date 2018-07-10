В Украине созданы очки из кофе

- 10.07.2018 12:21
В Украине созданы очки из кофе

Украинские изобретатели создали удивительный аксессуар - очки Оchis coffee, в изготовлении оправы которых не применялся пластик. В этих целях был использован кофе и лен.

Для оправы уникальных очков был создан особый биополимер, в состав которого, как мы писали выше, вошли такие натуральные вещества, как кофе, лен и натуральные масла. Это означает, что при попадании в воду или почву, оправа таких очков не станет источником загрязнения, а попросту разложится и станет естественным удобрением.

Интересно, что обладатели такого аксессуара, как Оchis coffee, могут адаптировать его под собственные предпочтения.

Так, дужки очков получили флекс-систему, благодаря которому их легко подстоить под размер лица. Заушники очков также регулируются - их можно загинать как внутрь, так и наружу, а также вниз или вверх. Все зависит от ваших персональных предпочтений и особенностей внешности.

Стандартны очки Оchis coffee имеют линзы от Carl Zeiss, оснащенные ультрафиолетовым фильтром. Стоимость пары очков из кофе составляет 69 долларов США (чуть более 1812 гривен). Можно заказать различные модели очков: Dandy, Archetype, Round, Foxy, Pussy, Grunge, Hollywood, Biker.

Платиновая Буковина

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