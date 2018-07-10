



В борьбу с мистификациями на YouTube потратят 25 млн долларов - 10.07.2018 11:07

С целью повышения качества контента и брорьбы с фейковыми новостями на YouTube корпорация Google намерена вложить порядка 25 миллионов долларов.

Речь идет о внедрении стратегии Google News Initiative, которая была презентована в марте нынешнего года. Общие затраты на стратегию GNI могут составить около 300 миллионов долларов. Благодаря этим нововведениям видеохостинг YouTube получит ряд функций, которые позволят избегать на сервисе неправдивой информации.

Так, первыми нововведения смогут опробовать пользователи YouTube в США. При поиске новостей различной тематики, если она будет вызывать сомнения, сревис будет предлагать ссылки на более достоверные источники, воде Британской энциклопедии или Википедии.

Кроме того, в рамках стратегии GNI компания Google намерена инициировать сотрудничество с новостными организациями. Для разработки условий сотрудничества будет создана специальная рабочая группа. Также будут предложены различные функции, которые позволят улучшить качество новостей на видеохостинге.

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