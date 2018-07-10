



Крупный сбой ПриватБанка ликвидировали - 10.07.2018 09:50

Вечером понедельника, 9 июля, в работе крупнейшего украинского банка - ПриватБанка - произошел крупный сбой в работе различных сервисов.

В частности, перестали работать банкоматы, терминалы самообслуживания. Также пользователи не могли осуществлять платежи посредством POS-терминалов, не были доступны в работе приложения Приват24 и Liqpay.

В пресс-службе бенка отметили, что с ситуацией удалось рабобраться в кратчайшие сроки и обеспечить стабильную работу сети банкоматов ПриватБанка и сервисов эквайринга.

Платежи клиентов в настоящее время выполняются в соответствии с графиком, все операции с пластиковыми картами проводятся в штатном режиме.

Платиновая Буковина

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