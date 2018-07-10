



Европа на полгода продлила антироссийские санкции - 10.07.2018 09:27

Решение о продлении действия экономических санкций ЕС в отношении России до 31 января 2019 года было принято после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале" Европейского Союза.

Напомним, Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции еще 5 июля 2018 года. Речь идет об ограничительных меропрпиятиях, которые направлены на оборонный, финансовый и энергетический секторы, на производство товаров двойного назначения. Впервые такие санкции были введены сроком на 1 год с 31 июля 2014 года в ответ на дестабилизационные мероприятия РФ на территории Украины.

О продлении санкций лидеры ЕС договорились 29 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон совместо с канцлером Германии Ангелой Меркель обратились к главам Евросоюза с призывом продлить санкции после того, как будет предоставлена информация о состоянии выполнения Минских соглашений.

До тех пор, пока Россия и другие стороны конфликта не придйт к успеху в реализации пунктов Минских договоренностей, санкции не будут отменены.

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