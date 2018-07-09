



На саммите Украина-ЕС признали нарушение суверенитета Украины агрессией РФ - 09.07.2018 17:51

В официальном политическом документе в ЕС практически впервые нарушение суверенитета Украины в феврале 2014 назвали актом агрессии вооруженных сил РФ. Соответствующее содержание имеет совместное заявление, озвученное в Брюсселее на саммит Украина-ЕС.

В тексте документа отмечается, что стороны жестко осуждают нарушение украинского суверенитета, а также территориальной целостности путем агрессии российских вооруженных сил, которая началась в феврале 2014 года.

Участники саммита отметили, что активно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также по-прежнему не признают законность российской аннексии Крыма.

Напомним, украинская сторона неоднократно приводила доказательства того, что в зоне боевых действий на Донбассе активное участие принимают российские военнослужащие. Между тем, официально Россия отказывается признавать, что на Донбассе воюют российские военные, а речь идет исключительно о добровольцах.

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