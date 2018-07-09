В Чернівцях малознайомий чоловік вдарив жінку ножем

- 09.07.2018 17:31
В Чернівцях малознайомий чоловік вдарив жінку ножем

Порушникові вже оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вночі 8-го липня до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців поступила 31-річна чернівчанка з діагнозом проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням легень.

Оперативники ГУНП спільно з поліціянтами Шевченківського відділення поліції та патрульними встановили, що під час перебувавння на одній із вулиць міста у потерпілої виникла словесна суперечки із малознайомим чоловіком. В ході конфлікту зловмисник наніс жінці удар ножем у ділянку грудей.

Поліція міста Чернівців провела оперативно-розшукові заходи, щодо встановлення особи злочинця. Ним виявився 36-річний місцевий житель, котрий неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за корисливі злочини. Правоохоронці відразу затримали зловмисника та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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