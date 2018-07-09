



Летом 2018 года начнет курсировать поезд Мукачево-Будапешт - 09.07.2018 17:07

Для пассажирского поезда сообщением Мукачево-Будапешт в концу июля планируют завершить реконструкцию и ремонт железнодорожного пути. Уже в августе предполагается запуск первого рейса, как отметил исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов в соцсети Facebook.

Так, непригодные для курсирования данного поезда шпалы предполагается заменить к концу месяца. Также в планы входит улучшение технического состояния колеи. Кроме того, наряду с вышеописанными мероприятиями сотрудники Львовской железной дороги также принимают участие в строительстве пассажирской платформы. Длина платформы составит 120 метров. Кроме того, Укрзализныця также займется обустройством павильона и благоустройством блилегающей территории.

Предполагается, что международный поезд сообщением Мукачево-Будапешт будет курсировать по европейской колее с шириной 1435 мм.

Кравцов отметил, что для такой колеи поезда Укрзализныци не предназначены. Таким образом, будет использован подвижный состав коллег из Венгрии.

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