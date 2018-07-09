Уникальную собаку клонировали 49 раз

- 09.07.2018 16:25
Уникальную собаку клонировали 49 раз

Крошечную собачку породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли, которая является самой маленькой в мире, клонировали рекордное количество раз - 49. На такие меры специалисты пошли, чтобы выяснит причину таких размеров животного.

Чудо-Милли родилась в декабре 2011 года. Щенок при рождении помещался в чайную ложку, и масса собачки составляла не больше 28 граммов. Ветеринары полагали, что шансов на выживание у щенка нет, однако, ее хозяйка Ванесса Семлер смогла доказать обратное, выходив малышку, подкармливая ее из пипетки каждые два часа.

В 2012 году Чудо-Милли завоевала звание самой маленькой собаки в мире и стала обладательницей рекорда Гиннесса. Животное весит всего 400 граммов - как крупное яблоко, и рост Милли составляет порядка 10 сантиметров. При этом животное - абсолютно здоровое, без каких-либо отклонений.

Ученые провели 49 раз манипуляции по созданию генетических копий Чудо-Милли, то есть, клонировали миниатюрную собаку. У Милли взяли клетки, содержащие ее генетическую информацию, и пересадили их к донорским яйцеклеткам. Первые клоны миниатюрной Милли появились на свет в августе 2017 года. Ванесса Семпер с семьей является хозяйкой 12-ти клонов Милли. Животные очень похожи на Чудо-Милли, правда, некоторые собачки все же размером оказались побольше. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: чудо милли, клонирование собаки, самая маленькая собака на свете

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