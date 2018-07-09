



В Черновцах возобновляют троллейбус №8 - 09.07.2018 15:19

В Черновцах возобновляют курсирование троллейбусного маршрута №8. В первый рейс троллейбус нового "старого" маршрута отправится со вторника, 10 июля.

О нововведении рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Отметим, что троллейбус маршрута №8 будет напраявляться от улицы Южно-Окружной до главного корпуса ЧНУ. На маршрут выходят 4 троллейбуса, и интервал движения между ними составит 15 минут. В связи с пересменко между 11:00 и 12:00 интервал движения может несколько увеличиться.

Так, от остановки рядом с ЧНУ первый рейс троллейбус №8 будет начинать в 6:00, и с 6:30 будет уходить первый троллейбус с Южно-Окружной. Также в 21:45 от ЧНУ будет уходить последний троллейбус, и последний троллейбус с Южно-Окружной будет отправляться в 22:45.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини