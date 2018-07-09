



Солнечная вспышка может принести ущерб на триллионы долларов - 09.07.2018 14:45

Чуть более 150 лет назад на Солнце имела место вспышка довольно большой силы, которая могла бы вызвать в современности настоящий коллапс. К счастью, на тот момент человечество не обладало таким количеством электроники или спутников, чтобы вспышка нанесла серьезный ущерб.

Вспышка, которая имела место 159 лет назад, известна как солнечный супершторм, или событие Керрингтона - в честь описавшего это явление британского ученого. Тогда за два дня звезда осуществила колоссальный корональный выброс вещества, что привело к сильнейшему возмущению магнитосферы нашей планеты. Тогда северные сияния возникали в самых необычных местностях, вообще не характерных для этого явления. Также имели место существенные неполадки в работе телеграфа - оборудование вышло из строя, искрило, било током операторов, и даже спровоцировало несколько пожаров.

Даже после того, как отключались от сети многие машины, работающие на электрике, продолжали работать.

Сейчас же последствия подобной солнечной вспышки могли быть куда более плачевными. К слову, в марте 1989 года на Солнце произошла вспышка меньшей мощности. Отключилось радио, порядка 6 миллионов человек в Канаде остались без электричества.

В современном мире подобная вспышка привела бы к прекращению работы спутников, а значит, и отказа всех связанных с ними систем наземной связи - мобильной и спутниковой связи, систем навигации, Интернета. Без всязи с Землей могут остаться космонавты на МКС. Риск смерти от радиации грозит тем, кто будет находиться на момент вспышки в открытом космосе. Специалисты подсчитали, что общие убытки от вспышки на Солнце могут составить порядка 2 триллионов долларов, и в течение долгих лет придется восстанавливаться. Только потеря действующих спутников нанесет мировой экономике удар в эквиваленте от 30 до 70 миллиардов долларов.

Платиновая Буковина

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