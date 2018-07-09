



На сплату певних податків надається 60 днів - 09.07.2018 11:20

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до норм Податкового кодексу України, фізичні особи, які мають у власності квартири, будинки, об’єкти нежитлової нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби є платниками податку за таке майно.

Нарахування відповідних податків здійснюють органи фіскальної служби та надсилають громадянам податкові повідомлення-рішення із зазначеною сумою податку та реквізитами для сплати. Нараховану суму податку необхідно сплатити протягом 60 днів з дня отримання повідомлення-рішення.

У разі якщо платник виявив розбіжності між даними, зазначеними в повідомленні – рішенні та даними, зазначеними в документах на право власності на об’єкт, що підлягає оподаткуванню, він може звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації для проведення звірки. Для цього громадянину необхідно пред’явити оригінали документів, які підтверджують його право власності на відповідний об’єкт. Якщо розбіжності будуть підтверджені, то контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове повідомлення - рішення. Попереднє повідомлення - рішення вважається скасованим. Громадянин може провести таку звірку протягом 60 днів з дня отримання повідомлення - рішення, адже по завершенню цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

Нагадаємо, за несвоєчасну сплату податків фізичній особі нараховується штраф у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу та пеня в залежності від кількості днів затримки сплати.

Крім того, звертаємо увагу громадян, в яких відбулись зміни в реєстраційних даних, зокрема місця проживання, зобов’язані протягом місяця проінформувати про це орган фіскальної служби. Для цього їм необхідно подати до ДПІ за місцем реєстрації заяву за формою № 5ДР.

Для чого це потрібно? Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб, громадяни у визначений законодавством термін отримають податкові повідомлення – рішення про нараховані суми податків, а саме, земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку. Відповідно, вони зможуть своєчасно виконати свій обов’язок зі сплати податків, не порушуючи граничні терміни сплати та уникнути фінансових санкцій.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини