Сенцов может не пережить транспортировки после освобождения

- 09.07.2018 10:33
Сенцов может не пережить транспортировки после освобождения

Сестра украинского политзаключненого Олега Сенцова Наталья Каплан смогла впервые за четыре года посетить брата. Это произошло накануне, 8 июля. Также в Украину были переданы письма от Сенцова. К примеру, ответ на свое письмо получила актриса и подруга кинорежиссера Римма Зюбина.

Наталья рассказала о самочувствии брата. Его состояние сейчас является тяжелым, и он сам по вечерам чувствует, что становится хуже. В то же веремя, в письме Зюбиной Сенцов написал, что его самочувствие - нормальное, однако, совсем не такое, как некоторым кажется. Судя по всему, это намек на заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что с Сенцовым все в порядке, и он якобы даже набрал вес.

Врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" в Израиле Владимир Бродский, диссидент, который пребывал в советские воемена в колонии Томской области, поделился своими мыслями касаемо здоровья Олега Сенцова. По его словам. длительная голодовка могла нанести здоровью украинца серьезный и даже непоправимый ущерб, потому даже если он будет освобожден, он может не вынести транспортировки ни самолетом, ни тем более поездом. Также Бродский отметил, что в условиях колонии оказать полноценную медицинскую помощь практически невозможно, потому и выживание режиссера в колонии также остается под большим вопросом.

Наталья Каплан также отметила, что ее брата пока что принудительно не кормили.

 

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Ключові слова: здоровье сенцова, сенцов голодовка

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