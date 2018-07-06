Сегодня Земля отодвинется максимально далеко от Солнца

- 06.07.2018 17:53
Сегодня Земля отодвинется максимально далеко от Солнца

В 18:46 по Киевскому времени сегодня, 6 июля, Земля отдалится от Солнца на максимальное расстояние. Дистанция между звездой и планетой составит 152 095 566 километров.

Афелий - такое название носит максимальная точка отдаления планеты от звезды. Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр в момент прохождения Землей афелия.

Стоит отметить, что на смену времен года прохождения афелия никак не влияет, ведь на Земле по-прежнему лето, и по-прежнему жарко. Разница лишь в том, что астрономическое лето в Северном полушарии нашей планеты продлится дольше на пять дней, чем автрономическая зима. Астрономическое лето длится, как правило, от даты летнего солнцестояния до осеннего равноденствия.

Земля совершает полный оборот вокруг Солца за 365 дней, 6 часов, 9 минут и 10 секунд. Средяя скорость движения нашей планеты вокруг Солнца составляет 29,765 километров в секунду , и движение осуществляется по эллиптической орбите. Перигелий - так называется ближайшая точка орбиты Земли к Солнцу. В перигелий Земля входит в начале января, и тогда расстояние между объектами составляет свыше 147 000 000 километров. В начале июля Земля проходит афелий, то есть, самую дальнюю точку орбиты.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: самая дальняя точка орбиты земли от солнца, афелий, земля отдалится от солнца 6 07 2018

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