



На Одесщине проживает самая большая по численности семья - 06.07.2018 17:16

Рекордно большая семья в Украине, в состав которой входит 346 человек, проживает в Одесской области, в городе Доброслав.

Рекорд на многочисленную семью будет зафиксирован в книге рекордов Украины в воскресенье, 8 июля.

Согласно книге рекодов Гиннесса, самая многочисленная семья, по последним данным, проживает в Индии, и в ее составе насчитывается 192 человека. Вполне вероятно, что семья из Доброслава может прийти ей на замену.

Самым старшим членом украинской семьи является Павел Семенюк, которому сейчас 87 лет. Он проработал вю свою жизнь в Доброславе строителем, и всего один раз был женатым. По сообщению руководителя Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, у Павла - 13 детей, в их числе 10 ныне живых, которые произвели на свет 127 внуков. Также в роду имеется 203 правнука и даже 3 праправнука.

Семья Семенюков планирует собраться в Доброславе в ближайшее воскресенье, 8 июля, и тогда будет зафиксирован рекорд Украины.

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