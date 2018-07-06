В Ровно во время учений погибли военнослужащие- 06.07.2018 09:40
На Ровенском полигоне прошли занятия по боевой подготовке, в результате которых несколько военнослужащих получили ранения, а также есть погибшие.
Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе оперативного командования "Запад" на странице в социальной сети Facebook.
В оперативном командовании "Запад" отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств смертельного инцидента на полигоне.
Чуть позднее стали известны подробности происшествия, которое имело место утром 6 июля на 233 Ровенском общевоенном полигоне. Во время бригадных тактических учений по боевым стрельбам взорвался миномет. В итоге девять военнослужищих получили ранения различной степени тяжести. Также несовместимые вс жизнью ранения получили трое военнослужащих, которые погибли на месте происшествия.
Тактические учения в настоящее время приостановлены, проводится служебное расследование.
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