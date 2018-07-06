



В Ровно во время учений погибли военнослужащие - 06.07.2018 09:40

На Ровенском полигоне прошли занятия по боевой подготовке, в результате которых несколько военнослужащих получили ранения, а также есть погибшие.

Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе оперативного командования "Запад" на странице в социальной сети Facebook.

В оперативном командовании "Запад" отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств смертельного инцидента на полигоне.

Чуть позднее стали известны подробности происшествия, которое имело место утром 6 июля на 233 Ровенском общевоенном полигоне. Во время бригадных тактических учений по боевым стрельбам взорвался миномет. В итоге девять военнослужищих получили ранения различной степени тяжести. Также несовместимые вс жизнью ранения получили трое военнослужащих, которые погибли на месте происшествия.

Тактические учения в настоящее время приостановлены, проводится служебное расследование.

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