



Журнал Петрівський ярмарок 2018 - смотрите онлайн - 05.07.2018 12:04

Вышел из печати новый выпуск ежегодного журнала Петрівський ярмарок, который печатается к традиционному черновицкому празднику Петровской ярмарки. В нынешнем году, отметим, Петровская ярмарка будет отмечаться 7-8 июля.

На празднике Петровской ярмарки вы можете бесплатно получить свой экземлпяр журнала, а также можете ознакомиться с его содержанием прямо сейчас - ниже размещена онлайн-версия журнала с реалистичным листанием страниц. Просматривать журнал можно на любых доступных вам устройствах - на стационарном компьютере или ноутбуке, а также на планшете или смартфоне.

В новом выпуске журнала Петрівський ярмарок 2018 можно найти расписание всех мероприятий в рамках празднования Петровской ярмарки, со временем и местом проведения, а также места расположения участников ярмарки по видам деятельности - также с указанием адресов. Так вы сможете спланировать свое время и досуг на выходные во время Петровской ярмарки и получить массу удовольствия от городского праздника. Кроме того, в журнале есть также масса полезной справочной и не только информации от участников ярмарки, интересные и познавательные статьи, астрологический прогноз для всех знаков зодиака и много другого, не менее интересного.

Распространение журнала - бесплатное, среди участников и гостей ярмарки. Также журнал Петрівський ярмарок 2018 рассылается по организациям, учреждениям, фирмам и предприятиям Черновцов. Спрашивайте наш журнал на Петровской ярмарке!

Платиновая Буковина, Черновцы

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