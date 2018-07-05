



5-6 июля в Украине - высокая пожарная опасность - 05.07.2018 11:10

В ряде украинских областей в ближайшие два дня - 5-6 июля - прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, то есть, наивысший, 5-й класс пожарной опасности.

Об этом информируют в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Чрезвычайная пожарная опасность в течение четверга-пятницы 5 и 6 июля будет сохраняться в большинстве районов Кировоградской и Днепропетровской областей, а также на Донеччине и в Запорожской области.

В ГСЧС Украины призывают быть максимально осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать печальных последствий.

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