В Китае открыта прибыльная вакансия креветочной гейши

- 04.07.2018 17:43
В Китае открыта прибыльная вакансия креветочной гейши

Молодые китаянки могут неплохо улучшить свое финансовое состояние благодаря появлению новой должности. Теперь девушки могут устроиться в ресторан чистильщицей раков и кревветок.

Дело прибыльное, хоть и имеет некоторые неудобства. Многие знают, что несмотря на пользу и вкус ракообразных - раков, омаров и креветок, чистить их - то еще удовольствие. Потому тем, кто желает насладиться вкусом еды, при этом, не отвлекаясь, например, на разделывание раков, и не испортить себе маникюр, всегда можно за отдельную плату нанять себе персонального чистильщика.

Так, если вы отправились на свидание, молчаливый сотрудник ресторана поможет вам справиться с неудобной работой, а вам останется только наслаждаться компанией друг друга и лакомиться приятным вкусом даров моря.

На работ чистильщика раков берут зачастую молодых девушек. Требования к соискательницам - приятная внешность и наличии красивого яркого макияжа. В нужный момент симпатичная молодая девушка побудет безмолвным компаньоном за вашим столом, и в одноразовых перчатках быстро и качественно почистит все, что вы заказали из ракообразных.

Некоторые уже дали новой профессии название "креветочной гейши". Желающих попробовать себя в новой должности оказалось достаточно много, поскольку заработок - весьма и весьма неплохой, ведь в месяц персональный чистильщик раков может заработать в пределах 1500 долларов.

 

Платиновая Буковина

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