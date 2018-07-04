Саммит Украина-ЕС: названы основные темы

- 04.07.2018 16:11
Саммит Украина-ЕС: названы основные темы

9 июля в Брюсселе состоится двадцатый саммит Украина-ЕС. Среди важных вопросов, которые будут обсуждаться на юбилейном саммите, назвали выполнение Минских соглашений, имплементацию Соглашения об ассоциации, а также поддержку Украины в условиях российской агрессии.

Состоится также ряд встреч, и украинскую делегацию на высоком уровне возглавит президент Украины Петр Порошенко. Со стороны ЕС будут принимать участие президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини , которая занимает пост высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, вице-президенты Еврокомиссии Марог Шефчович и Валдис Домбровскис.

В Евросоюзе отметили, что саммит продемонстрирует поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности ввиду непрекращающейся российской агрессии в востояных областях Украины. Кроме того, участники намерены провести основательное обсуждение дальнейшего выполнения сторонами Минских соглашений.

Что касается отношений между Украиной и Евросоюзом, то на саммите будут подниматься вопросы проведения Украиной в 2018 году реформ по борьбе с коррупцией, децентрализации и государственного управления, в сферах экономического развития, энергетики и верховенства права.

Платиновая Буковина

Ключові слова: саммит украина ес 9 07 2018, отношения украина ес

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Жилые дома в Докучаевске обстреливались из стрелкового оружия - ОБСЕ В городе Докучаевск, который не контролируется украинскими властями, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
- 04.07.2018 16:45
Облегчить состояние после укусов комара поможет витамин С неприятностями, связанными с комариными укусами, можно справиться с помощью витаминов
- 04.07.2018 16:02
Ангиограф для кардиодиспансера поднимали с помощью крана За бюджетные средства для кардиодиспансера в Черновцах приобрели современный ангиограф
- 04.07.2018 14:58
Возможно повторение мирового кризиса и дефолта 90-х годов Экономический кризис, который имел место в конце 90-х годов прошлого столетия, может вновь повториться на мировом фондовом рынке
- 04.07.2018 14:39
Офицера спецсвязи в Черновцах задержали на взятке Начальник отдела правительственной фельдъегерьской почтовой связи в Черновцах был задержан во время получения взятки
- 04.07.2018 12:54
За півроку землевласники Чернівців сплатили 75 млн грн податку У січні - червні до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 75,4 млн. грн.
- 04.07.2018 12:35
В Южной Африке выпал снег 2 июля, в прошлый понедельник, снегом буквально засыпало столицу Южно-Африканской Республики
- 04.07.2018 12:20
В Гаагский суд передали перечень иностранных наемников на Донбассе В Международный уголовный суд в Гааге украинская сторона передала перечень иностранных наемников, которые участвуют
- 04.07.2018 11:51
В Мексике обнаружили огромную древнюю пирамиду В мексиканском штате Пуэбла была обнаружена древнейшая пирамида, которую отыскали строители
- 04.07.2018 11:16
На Буковине снова пытались незаконно вывезти детей за границу По сообщению Государственной пограничной службы, сотрудники Черновицкого погранотряда задержали украинку
- 04.07.2018 10:43

Всі новини