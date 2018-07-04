



Саммит Украина-ЕС: названы основные темы - 04.07.2018 16:11

9 июля в Брюсселе состоится двадцатый саммит Украина-ЕС. Среди важных вопросов, которые будут обсуждаться на юбилейном саммите, назвали выполнение Минских соглашений, имплементацию Соглашения об ассоциации, а также поддержку Украины в условиях российской агрессии.

Состоится также ряд встреч, и украинскую делегацию на высоком уровне возглавит президент Украины Петр Порошенко. Со стороны ЕС будут принимать участие президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини , которая занимает пост высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, вице-президенты Еврокомиссии Марог Шефчович и Валдис Домбровскис.

В Евросоюзе отметили, что саммит продемонстрирует поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности ввиду непрекращающейся российской агрессии в востояных областях Украины. Кроме того, участники намерены провести основательное обсуждение дальнейшего выполнения сторонами Минских соглашений.

Что касается отношений между Украиной и Евросоюзом, то на саммите будут подниматься вопросы проведения Украиной в 2018 году реформ по борьбе с коррупцией, децентрализации и государственного управления, в сферах экономического развития, энергетики и верховенства права.

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