



Возможно повторение мирового кризиса и дефолта 90-х годов - 04.07.2018 14:39

Экономический кризис, который имел место в конце 90-х годов прошлого столетия, может вновь повториться на мировом фондовом рынке. Такой прогноз овучил один Банк Америки, один из крупнейших банков США.

Специалисты утверждают, что о возможном повторении кризиса сигнилизируют тренды на мировых рынках. Напомним, дефолт произошел в странах с переходной экономикой - в Украине и России - в 1998 году, тогд как в Азии имел место мировой экономический кризис.

Банк Америки отмечает, что под воздействием сильного доллара рынки разрушаются. Продолжают также расти в цене акции компаний, работающих в сфере высоких технологий. Как отметил инвестиционный аналитик Банка Америки Майкл Гартнетт, ситуация схожа с событиями 20-летней давности, когда наблюдалось сокращение развивающихся рынков, в США наблюдался стойкий рост, а кривая доходности облигаций сглаживалась.

В девяностые отмечалось укрепление доллара, когда на 25% американская валюта подорожала с начала десятилетия. В настоящее время также отмечается снижение рынка облигаций, и показатели крайне близки к минимальным, которые имели место во времена мирового финансового кризиса.

В то же время. по мнению экспертов, существуют и другие факторы, которые оказывают влияние на состояние мирового фондового рынка.

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