В Кадубовцах стихия сорвала крыши с домов и школы- 03.07.2018 17:50
Серьезный ущебр сильные ливни в конце июня нанесли селу Кадубовцы Заставновского района. Непогода повредила крыши жилых домов, а также местной школы.
У образовательного заведения было сорвано более 80 квадратных метров кровли. При этом, листы металлического профиля, использованного для крови, были отнесены ветром на десятки метров от здания школы. Дождь напрямую лился в помещения с потолка, что привело к напоканию ламината и стен.
Специально созданная комиссия во главе с заместителем начальника управления коммунального строительства Черновицкой ОГА Юрий Стефуник проинспектирована Кадубовецкую общеобразовательную школу. На месте сотрудники строительной подрядной организации уже начали устранять повреждения непогоды. В частности, в двух классах было демонтировано напольное покрытие из ламината.
Подрядчики обещают в крайне быстрые сроки провести работы по восстановлению кровли школы. Дело в том, что осадки ожидаются уже на следующих выходных, в соответствии с прогнозом погоды.
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