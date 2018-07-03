



ЕС учредил санкции из-за судебной реформы Польши - 03.07.2018 16:31

Польская судебная система вызывает вопросы у Европейского Союза, в связи с чем ЕС инициировал уже второе расследование. Так, судебную систему Польши, которая заработает с 3 июля ввиду действия нового закона, называют антидемократичной, и она вполне может привести к утрате страной членства в ЕС, а также к лишению европейского субсидирования.

Стоит отметить, что Европейский Союз 2 июля запустил санкционную процедуру в отношении Польши, и в течение ближайшего месяца стране необходимо внести изменения, иначе отвечать придется уже в Европейском суде.

По словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, Польша намерена защищать свои реформы, в том числе и в Европейском суде.

Запуск реформ польского законодательста вызвал у населения массовые протесты. Так, изменения подразумевают возможность назначения членов Национального судейского совета и судей Верховного суда депутатами польского сейма. Оппозиционеры полагают, что из-за этого судебная система Польши перестает быть независимой, и партия большинства может использовать его в свою пользу для закрепления власти.

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