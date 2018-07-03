



Серійного крадія затримали на Сторожинеччині - 03.07.2018 09:53

Поліція оголосила зловмиснику про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та інше приміщення. Правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі.

Оперативники Сторожинецького відділу поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили місцевого серійного злодія. 37-річний містянин вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, здійснюючи свої злочинні наміри.

Переважну кількість крадіжок чоловік скоював із новобудов та гаражних приміщень. Правопорушник «полював» на електроінструменти, газосварки, електроподовжувачі, автомобільні колеса та інші прилади, які в подальшому перепродував у місті Чернівцях.

Поліціянти встановили причетність ввказаного громадянина до скоєння ряду майнових злочинів на території міста Сторожинця. Приблизна сума збитків завдана громадянам становить 40 тисяч гривень.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідчі Сторожинецького відділу поліції оголосили крадію про підозру у вчиненні злочину та направили матеріали справи до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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