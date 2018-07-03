



Россия рассматривает возможность обмена Сенцова - 03.07.2018 09:42

По словам руководителя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева, в список по обмену осужденными украинцами и россиянами вполне может попасть украинский политзаключенный Олег Сенцов.

Кондратьев отметил, что украинская сторона неоднократно поднимала вопрос обмена Сенцова, и этот вопрос не теряет свою актуальность.

При этом, первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко накануне озвучила список российских граждан, которых украинская сторона готова обменять на украинцев.

Напомним, что украинский режиссер и сценарист Олег Сенцов был незаконно осужден на территории РФ. 25 августа 2015 года суд озвучил приговор для украинца - 20 лет лигения свободы. Сейчас Сенцов находится в колонии города Лабитнанги, и 14 мая 2018 года он начал бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политических заключенных. Примечательно, что в этот список он не внес собственное имя.

Омбудсмен Верховной Рады Украины Людмила Денисова по-прежнему не может посетить ни одного из политических заключенных на территоририи РФ. Уполномоченный ВР по правам человека призывает комиссара Совета Европы посетить украинских граждан в российских тюрьмах.

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