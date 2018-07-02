



В Новодністровську у місцевого жителя вилучили наркотики - 02.07.2018 17:34

Поліція Буковини продовжує проводити оперативні заходи, щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин.

30 червня оперативники Новодністровського відділення поліції під час профілактичної операції «МАК-2018» провели санкціонований обшук по місцю проживання одного місцевого жителя.

У помешканні 32-річного мешканця міста Новодністровськ правоохоронці виявили та вилучили суху подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу коноплю. Чоловік раніше вже відбував покаранння у місцях позбавлення волі за наркозлочини.

Вилучене поліцейські направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за скоєний злочин.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини