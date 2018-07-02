



Поліція запрошує чернівчан на святкування свого триріччя - 02.07.2018 14:24

Шановні чернівчани та гості міста!

Поліція Буковини запрошує вас долучитися до святкування Дня Національної поліції України.

Ми запрошуємо всіх у вівторок, 3-го липня, на Соборну площу Чернівців.

Під час урочистих заходів півсотні новобранців складуть Присягу на вірність українському народу.

Свою майстерність присутнім продемонструють співробітники підрозділів спеціального призначення.

Також на вас чекає показ поліцейської спецтехніки, озброєння та спеціальних засобів.

Святковий настрій присутнім створюватимуть народний поліцейський театр оригінального жанру "Діти майбутнього", переможці "Х-Фактор" вокальний гурт "Тріода" та духовий оркестр.

Святкування розпочнеться о 10.30

Будемо раді вас бачити!

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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