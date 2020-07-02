



Запускается прямой поезд Перемышль-Берлин - 02.07.2018 11:26

Два европейских города - польский Перемышль и немецкий Берлин - будут объединены прямым железнодорожным маршрутом, о чем сообщают в пресс-службе железнодорожной компании Польши PKP Intercity.

Польская сторона отмечает, что данное решение было принято с увеличением количество туристов в Европейский Союз из восточной Европы, в особенности - из Украины. Украинцам значительно дешевле добраться поездом из Киева в Перемышль, чем преодолеть то же самое расстояние самолетом или на автобусе.

Глава PKP Intercity Марек Хранюк отметил, чторешение запустить железнодорожное сообщение с Украиной оказалось весьма удачным. С каждым годом растет пассажиропоток поезда, соединяющего Львов, Киев и Перемышль. Так, в первые пять месяцев 2018 года количество пассажиров уже достигло отметки по итогам 2017 года, когда пассажиропоток вырос практически в два раза. Вполне вероятно, что с наплывом пассажиров с востока, в ближайшее время возможно очередное увеличение количества пассажиров в данном направлении.

Так, глава польской железнодорожной компании отметил, что для запуска прямого рейса в украинской и немецкой стороной удалось достичь взаимопонимания.

Новый поезд будет называться "Метрополь". Состав будет формироваться из прицепных вагонов, которые будут присоединяться во Вроцлаве к поезду, который направит их в Берлин.

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