Запускается прямой поезд Перемышль-Берлин

- 02.07.2018 11:26
Запускается прямой поезд Перемышль-Берлин

Два европейских города - польский Перемышль и немецкий Берлин - будут объединены прямым железнодорожным маршрутом, о чем сообщают в пресс-службе железнодорожной компании Польши PKP Intercity.

Польская сторона отмечает, что данное решение было принято с увеличением количество туристов в Европейский Союз из восточной Европы, в особенности - из Украины. Украинцам значительно дешевле добраться поездом из Киева в Перемышль, чем преодолеть то же самое расстояние самолетом или на автобусе.

Глава PKP Intercity Марек Хранюк отметил, чторешение запустить железнодорожное сообщение с Украиной оказалось весьма удачным. С каждым годом растет пассажиропоток поезда, соединяющего Львов, Киев и Перемышль. Так, в первые пять месяцев 2018 года количество пассажиров уже достигло отметки по итогам 2017 года, когда пассажиропоток вырос практически в два раза. Вполне вероятно, что с наплывом пассажиров с востока, в ближайшее время возможно очередное увеличение количества пассажиров в данном направлении.

Так, глава польской железнодорожной компании отметил, что для запуска прямого рейса в украинской и немецкой стороной удалось достичь взаимопонимания.

Новый поезд будет называться "Метрополь". Состав будет формироваться из прицепных вагонов, которые будут присоединяться во Вроцлаве к поезду, который направит их в Берлин.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: поезд перемышль берлин, международные поезда из украины

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Підприємці-єдинники в Чернівцях сплатили 103 млн грн податку Упродовж першого півріччя цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 103,3 млн
- 02.07.2018 17:43
В Новодністровську у місцевого жителя вилучили наркотики Поліція Буковини продовжує проводити оперативні заходи, щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин.
- 02.07.2018 17:34
С начала грибного сезона на Буковине начались отравления В пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о первых случаях отравления
- 02.07.2018 17:09
Дональд Трамп посетил чужую свадьбу Гольф-клуб Trump National Golf Club, как видно по названию, принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу
- 02.07.2018 16:54
На Донбассе второй раз за сутки травмирован ребенок В Донецкой области за сутки 2 июня произошел уже второй случай травмирования ребенка в результате срабатывания боеприпасов.
- 02.07.2018 16:23
Пхеньяну дали год на ядерное разоружение Для ликвидации большей части ядерных программ КНДР понадобится около года, как заявил советник Национальной безопасности США Джон Болтон.
- 02.07.2018 15:36
ДТП на Героев Майдана 2 07 2018 В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) в понедельник, 2 июля, произошло ДТП
- 02.07.2018 14:58
Поліція запрошує чернівчан на святкування свого триріччя Поліція Буковини запрошує вас долучитися до святкування Дня Національної поліції України.
- 02.07.2018 14:24
Урон Буковины от непогоды 28-29 июня Ухудшение погодных условий в Черновицкой области в течение 28-29 июня усложнило ситуацию на Буковине и привело к различным неприятностям.
- 02.07.2018 12:16
ДТП в Черновцах на Русской 02 07 2018 В Черновцах в понедельник, 2 июля, на улице Русской в районе больницы скорой медицинской помощи
- 02.07.2018 11:51

Всі новини