Погода в Украине в июле 2018- 02.07.2018 10:31
Укргидрометцентр сообщил предварительный прогноз погоды на июль 2018 года. Так, погода обещает быть преимущественно теплой, с осадками меньше нормы практически на всей территории, кроме Днепропетровской и южных областей Украины.
Стредняя температура в июле составит днем от 20 до 24 градусов выше нуля, в горных районах столбики термометров покажут в пределах +17-18 градусов.
Так, данные температурные показатели выше средних показателей за долгие годы наблюдений примерно на 1,5-2 градуса.
За месяц синоптики прогнозируют от 32 до 75 мм осадков, и до 100-140 мм в Карпатах. Для южных областей и Днепропетровщины такие показатели будут нормальными, а для остальных территорий Украины будут меньше нормы.
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