Боевики уже 25 раз нарушили хлебное перемирие- 02.07.2018 10:16
В пресс-центре штаба Объединенных сил сообщают о старте так называемого хлебного перемирия на Донбассе с 1 июля, о котором стороны пришли к соглашению на переговорах в Минске.
Как отмечается, перемирие было нарушено боевиками уже 25 раз за первые сутки. Кроме того, в двух случаях террористы применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Практически вдоль всей линии разграничения отмечается невысокая активность. Боевики применяют в основном гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Под обстрелом оказались районы населенных пунктов Троицкое, Новоалександровка, Луганское, Зайцево, Счастье, Крымское, Гладосово, Светлодарская Дуга, Гнутово, Водяное и Широкино.
В результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих потерь нет.
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