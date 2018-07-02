



Боевики уже 25 раз нарушили хлебное перемирие - 02.07.2018 10:16

В пресс-центре штаба Объединенных сил сообщают о старте так называемого хлебного перемирия на Донбассе с 1 июля, о котором стороны пришли к соглашению на переговорах в Минске.

Как отмечается, перемирие было нарушено боевиками уже 25 раз за первые сутки. Кроме того, в двух случаях террористы применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Практически вдоль всей линии разграничения отмечается невысокая активность. Боевики применяют в основном гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Под обстрелом оказались районы населенных пунктов Троицкое, Новоалександровка, Луганское, Зайцево, Счастье, Крымское, Гладосово, Светлодарская Дуга, Гнутово, Водяное и Широкино.

В результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих потерь нет.

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