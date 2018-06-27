



Керівництво Нацполіції Буковини приєдналось до урочистостей до Дня Конституції - 27.06.2018 17:47

Напередодні двадцять другої річниці прийняття Конституції України на Буковині відбулася низка урочистих заходів. До святкування долучилося й керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

27 червня на Центральній площі Чернівців відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. Вшанувати пам’ять Кобзаря напередодні одного з найважливіших державних свят прийшли представники обласної й міської влади, керівники силових відомств краю, духовенство, активісти й небайдужі буковинці.

«Прийняття Конституції по праву можна вважати найважливішим кроком у забезпеченні прав і свобод громадян. Цей Основний Закон нашої держави закріпив її суверенітет і територіальну цілісність, а також заклав надійний фундамент побудови демократичної правової держави», – наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв. – «Нехай у цей урочистий день у ваших душах панує світлий настрій, а в серцях міцніє почуття гордості за нашу країну!»

Поклавши квіти до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку, присутні перемістилися до Чернівецької обласної філармонії. Там з нагоди свята відбулися урочисті збори та святковий концерт.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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