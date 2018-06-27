



Российские хакеры готовят мощную кибератаку на Украину - 27.06.2018 10:28

По словам главы украинской киберполиции Сергея Демедюка, в ближайшее время российские хакеры готовят на сайты украинской инфраструктуры масштабную скоординированную кибер-атаку.

В настоящее время уже осуществляется заражения компаний вирусами, что позволит в дальнейшем провести на объекты энергетической и финансовой инфраструктуры массированную и крупную вирусную атаку. Сейчас украинская сторона осуществляет активное сотрудничество с коллегами из других стран, чтобы идентифицировать хакеров.

Глава киберполиции Украины отметил, что уже было обнаружено вредоносное ПО, и был проведен соответствующий анализ, который позволил установить, что атака имеет нацеленность на украинские объекты и планируется к запуску в определенный день.

Схожаа ситуация наблюдалась год назад, когда многие объекты и государственные структуры попали под массированную атаку вирусом-вымогателем Petya и его разновидностями. Атака началась 27 июня 2017 года.

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