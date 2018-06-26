Теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування - конференція в Чернівцях

- 26.06.2018 15:34
Теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування - конференція в Чернівцях

22 червня 2018 в актовій залі БДМУ пройшла конференції на тему: «Теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування», присвячена 80-ти річчю професора Івана Михайловича Рубленика. Саме Іван Михайлович розробив свого часу метало-полімерний остеосинтез «Це – новизна світового рівня, - говорить професор університету Володимир Васюк, - Ніде в усьому світі немає полімерного остеосинтезу, а в Чернівцях є. Він (Рубленик І.М.) розробив ці методи для лікування плеча, стегна, гомілки та ряду інших переломів». За цією методикою провели тисячі операцій.

Однією із цілей цієї конференції є ознайомити широкий кагал травматологів з цією методикою, адже її ефективність доведена роками успішного впровадження. Можливо, хтось зацікавиться нею та почне впроваджувати - почнеться ренесанс, нове життя, повторний розвиток цього методу - блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу.

Провідні фахівці клініки «Angelholm» також взяли участь у роботі конференції та поділилися своїм досвідом з присутніми колегами. Сергій Білик прочитав доповідь на тему «Стабільно-функціональний остеосинтез подвійною деротаційною пластиною (ПДП)». Віктор Процюк представив 2 доповіді: «Двохетапне ревізійне ендопротезування із застосуванням прес-форм для інтраопераційного виготовлення спйсерів» та «Ревізійне ендопротезування кульшового суглобу в разі його асептичної нестабільності».

Запросили взяти участь і поділитися досвідом президента української асоціації травматології та остеосинтезу Андрія Калашнікова. Він зауважив: «Чернівці є видатним містом для нашої спеціальності - ортопедії та травматології, бо тут був розроблений надзвичайно ефективний метод лікування блокуючий інтрамедулярний металополімерний остеосинтез, який випередив навіть свій час. В своїй роботі ми використовуємо цей метод досконалими фіксаторами і фіксаторами, які не тільки можна застосовувати для лікування переломів з середини кісток, але й білясуставних кінцівок, у тому числі при переломах шийки стегнової кістки, при переломах у старечих людей, щоби уникнути заміни суглоба якраз і є альтернативний варіант блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу».

Ця конференція стала корисною якраз для лікарів-практиків, адже разом вони можуть не тільки обговорити теоретичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування, але й активно впроваджувати на практиці у своїй роботі новітні методики.

«…Зараз нові ідеї полягають в тому, щоби виконувати операції як можна менш травматично, через проколи шкіри, через маленькі доступи, не порушуючи кровопостачання і так вже травмованої кінцівки, отримуючи при цьому, набагато кращі результати. Хворі легше переносять такі операції, швидше виписуються додому, швидше одужують, і взагалі, в цілому, менше страждають» - підвів професор В. Васюк.

Платинова Буковина, Чернівці

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