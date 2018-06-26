



ЕС выделит Украине 1 миллиард евро - 26.06.2018 12:28

Выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро во вторник, 26 июня, утвердил Совет Европейского Союза.В официальном твиттере прес-службе Совета Евросоюза было опубликовано соответствующее сообщение.

В публикации отмечается, что выплату в размере 1 миллиарда евро Совет ЕС утвердил для передаче Украине на покрытие финансовых потребностей, а также поддержке программы структурных реформ и стабилизации экономики.

Так, после ожидается проведение консультаций Европейской комиссии совместно с Советом Евросоюза, после чего ожидается подготовка меморандума о предоставлении помощи. В дальнейшем Верховной Раде Украины предстоит ратифицировать данный меморандум.

То есть, к немедленному предоставлению финпомощи формально законодательное решение Европейского СОюза путь не открывает. Предоставление Украине помощи на сумму 1 миллиард евро возможно лишь в том случае, когда страна выполнит все прописанные в меморандуме условия.

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