



Ягланд подписал прошение о помиловании Сенцова - 26.06.2018 11:11

Как ранее и было заявлено, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова на имя президента России.

Такое право Генсек Совета Европы имеет согласно Европейской конвенции по правам человека. В пресс-службе Совета Епропы отметили, что документ уже был отправлен, и в ближайшее время ожидается подтверждение получения дипломатическими каналами РФ.

Напомним, что Турбьерн Ягланд 20 июня побывал в Москве, где провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, встертился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Стоит отметить, что украинский режиссер Олег Сенцов находится в заключении по обвинению в терроризме. В российской колонии украинский политзаключенный голодает уже 44-й день подряд.

Начиная с 15 июня, в России пребывает омбудсмен ВР Украины Людмила Денисова. Однако с того времени она не получила еще ни одного разрешения на посещение ни одного из украинских политзаключенных.

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