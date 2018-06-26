Ягланд подписал прошение о помиловании Сенцова- 26.06.2018 11:11
Как ранее и было заявлено, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова на имя президента России.
Такое право Генсек Совета Европы имеет согласно Европейской конвенции по правам человека. В пресс-службе Совета Епропы отметили, что документ уже был отправлен, и в ближайшее время ожидается подтверждение получения дипломатическими каналами РФ.
Напомним, что Турбьерн Ягланд 20 июня побывал в Москве, где провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, встертился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Стоит отметить, что украинский режиссер Олег Сенцов находится в заключении по обвинению в терроризме. В российской колонии украинский политзаключенный голодает уже 44-й день подряд.
Начиная с 15 июня, в России пребывает омбудсмен ВР Украины Людмила Денисова. Однако с того времени она не получила еще ни одного разрешения на посещение ни одного из украинских политзаключенных.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 26.06.2018 16:42
- 26.06.2018 16:30
- 26.06.2018 15:34
- 26.06.2018 12:28
- 26.06.2018 11:40
- 26.06.2018 11:15
- 26.06.2018 10:29
- 26.06.2018 10:24
- 26.06.2018 09:55
- 26.06.2018 09:34