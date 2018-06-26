



Вступительная кампания 2018 начнется со 2 июля - 26.06.2018 09:55

2 июля в Украине стартует вступительная кампания 2018. Об этом сообщила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич. Со 2 июля, соответсвенно, начинаетсся регистрация электронных кабинетов, куда абитуриенты должны загрузить необходимые докумнеты.

Тестирование системы запланировано на 25-26 июня, чтобы оценить ее работу при нагрузках. Тесты будут осуществляться с 15:00 до 16:00 по адресу http://ez.osvitavsim.org.ua, и в них могут принять участие все желающие - абитуриенты и их родители, а также другие пользователи. Можно будет ознакомиться с работой электронных кабинетов, посредством которых будут подаваться заявления в вузы. После того, как тестовый период будет завершен, пробные электронные кабинеты будут удалены.

Со 2 июля по 25 июля продлится регистрация электронных кабинетов для поступающих. Создавшие в прошлом году электронные кабинеты, но планирующие поступать в нынешнем, должны повторить процедуру. С 12 июля стартует прием документов и заявлений.

В нынешнем году абитуриентам необходимо самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Количество подаваемых заявлений на государственную форму обучения ограничено семью, и только на четыре специальности. В то же время, подавать заявления на контакт можно в любом количестве.

Также Министр образования и науки напомнила абитуриента использовать для регистрации кабинетов адреса электронной почты любых провайдеров, за исключением российских. Использование российских почтовых ящиков приведет к блокированию е-кабинета.

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