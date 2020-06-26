Травневі податки сплачуються до 27 червня

- 26.06.2018 09:34
Травневі податки сплачуються до 27 червня

Чернівецька ОДПІ нагадує, що нормами ПКУ не передбачено перенесення  термінів сплати податків і зборів, якщо останній день  сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день.

Тобто, якщо останній день сплати податку чи збору припадає на вихідний або святковий день, то його потрібно сплатити напередодні встановленого граничного  терміну.

Відповідно до прийнятого  Урядом рішення про  перенесення робочих днів з метою створення сприятливих умов для святкування  28 червня  2018 р. Дня Конституції України,  робочий день перенесено з п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня.

У зв’язку з цим, середа,  27 червня 2018 року, є останнім днем сплати:

ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за травень;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за травень;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за травень;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за травень;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за травень;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень;

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень;

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за травень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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