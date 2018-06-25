Велосипедист из Мариуполя объехал на велосипеде 20 стран Европы

- 25.06.2018 14:58
Велосипедист из Мариуполя объехал на велосипеде 20 стран Европы

Мариупольчанин Виталий Иванусь за полтора месяца объехал на велосипеде 20 стран Европы. Ежедневно украинец проезжал примерно по 300 километров, а ночевать ему приходилось под открытым небом.

Ранее Виталий работал на одном из мариупольских металлургических предприятий слесарем. Уже во взрослой жизни в нем пробудилось желание путешествовать. В 2010 году он предпринял первую длительную поездку на велосипеде, когда отправился в Тернополь проведать бабушку. С обретением Украиной безвиза Виталий решил пойти дальше и отправиться в более длительное и по времени, и по расстоянию путешествие. В 2017 году он добрался до Италии, и длительность маршрута составила порядка 7000 км.

Иванусь отметил, что новое велосипедное путешествие, ставшее для него рекордным, готовилось почти год. Так, каждый день приходилось преодолевать почти 300 километров пути, и остановки делал только на прием пищи, ночевку и для того, чтобы сделать несколько снимков окружающих пейзажей. Ночевать можно было только под открытым небом. Виталий отметил, что его ограничивал бюджет, потому он отказался от ночлега в гостиницах в пользу ночевки в спальном мешке, который всегда при нем. Всего на путешествие он потратил 900 евро.

Украинец был удивлен, как много европейцев выбирают велосипед в качестве транспортного средства - и молодые люди, и даже пенсионеры, а также люди разного достатка. Также Иванусь отметил очень развитую велоинфраструктуру в странах Европы. Например, в Нидерландах всю страну Виталий смог пересечь исключительно на велодорожках.

В планах у Виталия - уже новый маршрут и новое путешествие, запланированное на 2019 год.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: виталий иванусь, путешествие в европу на велосипеде

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