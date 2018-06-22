



На Буковині за ніч 22 червня сталось дві трагічні ДТП - 23.06.2018 15:10

Увечері 22 червня в селі Магалі Новоселицького району водій автомобіля марки «BMW X5» іноземної реєстрації невпорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги, з’їхавши при цьому в к’ювет.

За кермом позашляховика перебував 24-річний житель села Малинівки Новоселицького району. Кермувальника доставили до лікарні міста Чернівців, однак врятувати життя молодикові не вдалося.

Цього ж вечора в селі Рідківцях Новоселицького району зіткнулися автомобіль марки «Volkswagen Transporter» із мотоциклом марки «Zongshen». В наслідок автопригоди мотоцикліста 34 років із діагнозом закритий перелом стегнової кістки госпіталізували до лікарні.

Ще одна трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася на Кіцманщині. Приблизно опівночі 22 червня в селі Мамаївцях 34-річний житель міста Кам’янця-Подільського керуючи мікроавтобусом марки «MERCEDES Sprinter» допустив наїзд на пішохода, котрий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

В наслідок ДТП 20-річний мешканець села Нових Драчинців Кіцманського району від отриманих травм помер на місці пригоди.

Медичне освідчення показало, що водії мікроавтобусів та мотоцикла були тверезі.

За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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