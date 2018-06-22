



Боевики использовали под Мариуполем тяжелое вооружение - 23.06.2018 11:11

Штаб Операции Объединенных сил сообщает о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки, 22 июня. Как стало известно, в течение суток на Мариупольском и Луганском направлениях накануне велись наиболее интенсивные боевые действия.

Потерь среди украинских бойцов нет.

Что касается обстрелов. то террористы за сутки осуществили 27 нарушений режима прекращения огня. При этом, в 8 случаях применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Обстрелы на Донецком направлении осуществлялись из гранатометов, также противник применял стрелковое оружие. На Мариупольском направлении боевики активизировались с 18:00, и вели обстрел в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово. В течение примерно часа указанный район обстреливался изз артиллерийских орудий 122-мм калибра.

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