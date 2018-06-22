Новий випадок вирощування маку виявили на Глибоччині- 22.06.2018 17:13
Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи, щодо боротьби з наркозлочинністю.
Оперативники Глибоцького відділення поліції 21 червня виявили та задокументували факт незаконного насадження нарковмістних рослин в кількості 482 кущі. Жителька села Тереблече вирощувала снодійний мак на своїй присадибній ділянці.
Ще один факт незаконного посіву наркотичних рослин поліціянти Хотинського відділення поліції викрили в селі Грозинці Хотинського району. На городі 41-річного місцевого жителя правоохоронці вилучили 220 рослин маку.
Поліцейські всі нарковмістські рослини вилучили та направили до Чернівецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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