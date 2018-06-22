



На Буковине за неделю корью заболело 8 детей - 22.06.2018 16:21

На территории Черновицкой области с начала 2017 года по состоянию на июнь 2018 года было зафиксировано порядка 1500 случаев заболеваления корью. Больше тысячи заболевших - несовершеннолетние дети, остальная часть приходится на взрослых пациентов. Более 700 человек за это время были госпитализированы.

За указанный промежуток времени больше всего корью заболело жителей Путильского района - 416 случаев. На втором и третьем месте по количеству заболевших корью - город Черновцы и Глыбокский район области. Наименьшее количество пациентов с корью - 11 заболевших - пришлось на Кельменецкий район области.

Осложнения заболевания были зафиксированы в 58 случаях.

В течение 2018 года на Буковине более 1200 человек заболели корью. Только в течение последней недели было зафиксировано 8 случаев заболеваемости корью, причем большинство - 7 пациентов - это дети.

Платиновая Буковина, Черновцы

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