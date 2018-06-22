Изменения движения маршруток в Черновцах- 22.06.2018 14:40
В связи с изменениями транспортной сетки и введением временных схем движения в Черновцах ряд маршруток будет курсировать по-другому. Так, теперь маршруты №26 и 26а будут ходить до офиса коммунального предприятия "Черновцыводоканал".
Отметим, что маршрут №26 направляется со стороны улицы Комарова и Центрального автовокзала (ул. Головная), тогда как маршрут №26а отправляется с конца улицы Русской, микрорайон Гравитон.
Автобусные маршруты №11, 12 и №40 вовсе не курсируют. Кроме того, временно по старой схеме будет работать автобусный маршрут №2, пока не завершится ремонт дороги на перекрестке улиц Энергетической - Ярослава Мудрого.
Маршрутки №10, 10а, 15, 16, 21 будут курсировать до остановки на улице Школьная. Автобус №9 будет ходить по сокращенному маршруту - до остановки "отель Турист". Другие маршруты также будут ходить по изменной схеме - это №1а, 26, 26а и 38а.
На маршруте №9а было решено увеличить количество автобусов. Эта маршрутка будет курсировать от мкр Гравитон до Соборной площади. На маршруты №10 и 10а направлены шесть автобусов.
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