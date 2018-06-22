



Городской пляж Черновцов не рекомендуется для купания - 22.06.2018 10:20

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщает о результатах проверки городских пляжей в Украине.

В общей сложности было проверено больше 100 пляжей, и опасной для купания была признана вода на 106 украинских пляжах.

Исследование проводились в течение 7-14 июня. Так, в 91 случае на пляжах у рек, озер и прудов отмечается загрязнение именно в воде. В водоемах на морском побережье также обнаружены лактоположительные кишечные палочки.

Черновицкий городской пляж на улице Донбасской также оказался в числе опасных для купания в Украине.

Платиновая Буковина, Черновцы

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