Городской пляж Черновцов не рекомендуется для купания- 22.06.2018 10:20
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщает о результатах проверки городских пляжей в Украине.
В общей сложности было проверено больше 100 пляжей, и опасной для купания была признана вода на 106 украинских пляжах.
Исследование проводились в течение 7-14 июня. Так, в 91 случае на пляжах у рек, озер и прудов отмечается загрязнение именно в воде. В водоемах на морском побережье также обнаружены лактоположительные кишечные палочки.
Черновицкий городской пляж на улице Донбасской также оказался в числе опасных для купания в Украине.
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