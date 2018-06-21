В Украине резко сократились объемы выплат субсидий

- 22.06.2018 09:30
В Украине резко сократились объемы выплат субсидий

В Украине с января по май 2018 года общая сумма средств, предназначенных на компенсации на оплату услуг ЖКХ (субсидии), оказалась в 4,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Объем финансов, предназначенных для жилищных субсидий, составил 553,7 милионов гривен.

В Государственном комитете статистики отметили, что данные цифры приводились без учета временно оккупированных территорий Донбасса, а также Крыма и города Севастополя.

Отмечается, что с начала года были назначены субсидии  для 897,2 тысячам украинских домохозяйств. И эта цифра также меньше в 2,3 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае 2018 года средний размер субсидий на одну семью составил 168,5 гривен, и этот показатель также снизился по сравнению с показателями мая 2017 года на 59,1%.

Различия в показателях субсидий за указанные периоды времени связаны, в первую очередь, с изменением порядка назначения субсидий, который вступил в действие согласно постановлению Кабинета Министров  Украины от 27 апреля.

Платиновая Буковина

Ключові слова: субсидии в Украине 2018, жилищные субсидии 2018

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