



Преподаватель БГМУ сдал ЗНО по химии на 200 баллов - 21.06.2018 16:27

Сдавать ЗНО на отлично могут не только выпускники школ, что доказал 45-летний преподаватель Буковинского государственного медицинского университета Виталий Черноус.

Преподаватель, который сдал ЗНО по химии на 200 баллов, помимо преподавательской деятельности занимается подготовкой выпускников для поступления в медицинские вузы. Сам же Черноус закончил школу 27 лет назад.

Пройти процедуру ЗНО он решился, чтобы лучше пронять принципы подготовки абитуриентов к сдаче тестирования и поступлению. В итоге первое в его жизни ЗНО - по химии - оказалось успешным, на 200 баллов. Преподаватель отметил, что программа по химии, которую дает школа, и программа ЗНО кардинально отличаются друг от друга. В связи с этим у выпускников мало шансов не то, что успешно сдать ЗНО по этому предмету, но вовсе преодолеть порог, который составляет 150 баллов из 200, очень важна дополнительная подготовка.

Виталий Черноус отметил, что на собственном опыте оценил стресс, вызванный процедурой тестирования. Потому он призывает тренироваться и готовиться к процедуре ЗНО, в том числе и психологически.

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