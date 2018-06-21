



В Черновцах на Университетской ищут взрывчатку 21 06 2018 - 21.06.2018 14:54

В центре Черновцов в четверг, 21 июня, спецслужбы осуществляют поиск взрывчатки.

О возможном минировании стало известно в послеобеденное время, примерно в 13:40.

В полиции отметили, что к ним поступило сообщение о подозрительном предмете внутри здания Укртелекома, что на улице Университетской, недалеко от кинотеатра Черновцы.

На место происшествия выехали представители всех оперативных служб города - полиция, скорая помощь, спасатели ГСЧС. Также ожидается прибытие пиротехнической группы. В настоящее время улица Университетская частично перекрыта, и вход в помещение Укртелекомпа перегорожен спецлентой.

Платиновая Буковина, Черновцы

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