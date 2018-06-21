



На Буковині викрили ще одного продавця наркотичних речовин - 21.06.2018 14:28

Поліціянти Буковини викрили місцевого жителя, котрий займався збутом наркотичних речовин.

Працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області 20 червня задокументували факт протиправної діяльності одного чернівчанина. 45-річний уродженець Кіцманщини збув 20 грамів подрібленої речовини рослинного походження (марихуана) за яку отримав кошти в сумі 300 гривень.

Поліціянти піймали зловмисника на гарячому, у котрого під час поверхневої перевірки демаскували вказану суму грошей.

Увечері поліцейськими УПН було проведено санкціонований обшук житла правопорушника, під час якого виявили та вилучили поліетеленовий пакет із подрібленою речовиною рослинного походження схожою на «макову солому», висушені рослини снотворного маку та пакет із речовиною подібною на «канабіс».

Також на присадибній ділянці порушника задокументували незаконний посів конопель у кількості 56 рослин, яку він вирощував з метою подальшого збуту. Загальна сума наркотичних речовин знайдених у наркозбувача на чорному ринку становить близько 25 000 гривень.

Вилучене правоохоронці відправили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наркозбувача затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі готується клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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