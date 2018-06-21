



ЕСПЧ отклонил иск террориста Брейвика - 21.06.2018 12:15

Норвежский террорист Андерс Брейвик обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на условия его заключения, назвав их нечеловеческими. Как стало известно, иск массового убийцы ЕСПЧ отклонил.

Врешении суда отмечается, что был проведен анализ ситуации, на основании результатов которого никаких нарушений соответствующей конвенции обнаружено не было. В связи с этим иск Брейвика отклонили по причине отсутствия обоснованности его заявления.

Брейвик обратился в суд с попыткой обжаловать решение норвежского суда от марта 2017 года, согласно кооторому его пребывание в одиночестве в трехместной камере не является нарушением прав человека.

Напомним, норвежец Андерс Беринг Брейвик 1979 года рождения стал организатором и исполнителем терористических актов в июле 2011 года в Норвегии. Его действия привели к смерти 77 человек, а также к ранениям еще 240 людей. Был приговорен к 21 годам тюремного заключения с возможностью продления срока на 5 лет неограниченное количество раз.

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