



Ближайшие магнитные бури произойдут 28-29 июня - 21.06.2018 11:40

Согласно сообщению Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ближайшие магнитные бури ожидаются уже на следующей неделе - 28 и 29 июня.

Ученые отмечают, что прошлой весной магнитные бури были особенно сильными. Они приходились на 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая. Стоит отметить, что бури были весьма сильными, соответствоваи магнитной буре класса G2 по пятибальной шкале, в соответствии с индексом геомагнитной активности 6. В дальнейшем также имели место возмущения геомагнитного поля, однако, бури были не сильнее класса G1.

С начала 2018 года было зафиксировано 12 дней с неспокойной обстановкой геомагнитного поля ЗЕмли. По сравнению с прошлым годом, этот показатель в пять раз меньше.

Согласно заявлениям специалистов, общий уровень геомагнитной активности снижен в связи с резким снижением солнечной активности. В настоящее время она достигла отметки минимума, который длится 11 лет.

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